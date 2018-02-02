Польша прекратила вырубку Беловежской пущи

Польша больше не ведет вырубку Беловежской пущи. Об этом заявил журналистам министр окружающей среды Польши Хенрык Ковальчик.

В ноябре 2017 года суд ЕС пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи. В декабре 2017 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава исполнит решение суда ЕС.

Министр Ковальчик рассказал, что лично проинспектировал ситуацию в Беловежской пуще.

"После вчерашнего визита, осмотра территории могу смело сказать, что, конечно, постановление выполняется", - сказал Ковальчик.

"Нет признаков вырубки деревьев после 20 ноября в ином объеме, чем тот, который угрожает безопасности жизни или здоровья людей", - пояснил он.

Министр уточнил, что в лесничествах созданы комиссии, в состав которых входят не только лесники, но и пожарные, полицейские. "Комиссия принимает решения, какие деревья надо убрать из соображений безопасности", - отметил Ковальчик.

Вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья.

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Беларусью и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.