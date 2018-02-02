Последнее обновление: 02.02.2018 16:46

Страны ЕврАзЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли

Страны ЕврАзЭС согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли, соответствующее решение принято, сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран ЕврАзЭС.

"Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза", - сказал Д.Медведев.

"До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро", - сообщил премьер РФ.

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