Последнее обновление: 02.02.2018 16:46

Мэй едет в Китай подписывать соглашения на $13 миллиардов

Китайская Народная Республика и Великая Британия в течение трехдневного визита Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подпишут соглашения на сумму $12,8 млрд, которые охватят инициативу «Один пояс - один путь», финансовую сферу, отрасли сельского хозяйства и технологий. Об этом заявили в министерстве торговли Китайской Народной Республики, сообщает информационное агентство Yicaiglobal.com.

«Китай и Великая Британия построят городок для развития финансовых технологий в районе Сіонгань (высокотехнологичный центр в городе Баодин - ред.) в провинции Хэбэй и инновационный центр в городе Циндао в провинции Шаньдун», - добавляют в ведомстве.

Отмечается, что новые соглашения о сотрудничестве стороны подпишут во время первого официального визита Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Китай, который проходит с 31 января по 2 февраля 2018 года.

Как сообщалось ранее, Китайская Народная Республика предоставит Британии кредит в размере $1,59 млрд на построение и развитие инфраструктуры в стране, необходимый для инициативы «Один пояс - один путь».

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