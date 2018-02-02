Минфин предложил создать в России офшоры для торговли криптовалютой

Минфин рассматривает возможность разрешить в России торги криптовалютой на отдельных территориях, заявил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Для реализации организованных торгов цифровой валютой министерство, по его словам, рассматривает Калининград, а также острова Русский и Октябрьский.

«Конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», - заверил Моисеев.

«Собственно говоря, в том законопроекте, который мы разместили («О цифровых финансовых активах»), предусмотрена продажа криптовалюты на организованных торгах», - добавил он, подчеркнув, что, «может, это не будет на общей территории», а станет существовать «в рамках специальных территорий, вроде Свободного порт Владивосток».

«Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим», - рассказал замминистра.

При этом в ЦБ, как напомнил Моисеев, такую инициативу не поддерживают. 1 февраля первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор по-прежнему выступает против возможности обменных операций с криптовалютами в пределах страны.

По словам Моисеева, в Москве уже действуют несколько тысяч обменников, которые по сути предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. «И никакой проблемы в этом нет», - добавил замминистра. Моисеев видит задачу Минфина в том, чтобы «несколько обелить этот рынок».

Законопроект «О цифровых финансовых активах» Минфин представил в январе. Согласно этому документу, граждане смогут покупать и продавать криптовалюты и токены через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров, имеющих соответствующие лицензии. Цифровые финансовые активы, по проекту, можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество. Также законопроект ограничивает сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного размещения для привлечения финансирования (ICO). Она должна составлять не более 50 тыс. руб.

Установление в России законодательного запрета на совершение таких сделок, как предупредили в Минфине, уведет рынок в тень и будет стимулировать использование криптовалют «в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».