Российский долларовый миллионер решил продать за $200 млн компанию без активов

Российский долларовый миллионер и владелец "СТС Медиа" Иван Таврин (199-е место в списке Forbes, 0,5 млрд долларов) готовит первичное размещение акций Kismet Acquisition Limited - офшора, зарегистрированного на Британских Виргинских островах всего два месяца назад.

Компания, которую Таврин планирует продать на бирже, не имеет активов и не ведет операционной деятельности, пишут "Ведомости" со ссылкой на проспект IPO.

Искать инвесторов в проект начали Сбербанк СIB и Morgan Stanley, а продажа ценных бумаг запланирована на Лондоской бирже.

Kismet Acquisition станет первой Special Purpose Acquisition Company (SPAC) с российским участием, подчеркивает в своих материалах Morgan Stanley. Это особый вид IPO: акции размещаются по фиксированной цене, а учредители обязуются вложить полученные деньги в некий непубличный актив, который не должен быть связан с владельцем SPAC.

Поиск актива должен начаться уже после того, как акции проданы. В случае с Тавриным это компании, развивающие инфраструктуру для операторов связи, сами операторы, интернет-компании в сфере контента и услуг, говорится в проспекте эмиссии. Если в течение двух лет приобретение не состоялось, SPAC возвращает деньги инвесторам.

По сути, Таврин размещает на бирже самого себя: свой опыт, знания и компетенции, говорит человек, знакомый с организаторами IPO.

SPAC распространены в США, в других странах они проводятся реже, а в России их и вовсе нет, рассказывает партнер одного из российских инвестфондов. В первую очередь потому, что SPAC основан на доверии инвесторов к организаторам проекта, которые, по сути, привлекают средства под несостоявшиеся сделки, объясняет он. А России с доверием проблемы, сетует собеседник "Ведомостей".