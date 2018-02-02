Таджикистан обошел Беларусь в мировом рейтинге экономической свободы, составленном экспертами американского исследовательского института Heritage Foundation.

Согласно информации, из бывших стран СССР Эстония занимает 7-е место мирового рейтинга, Грузия - 16-е, Литва - 19, Латвия - 28-е, Казахстан - 41-е, Армения - 44-е, Азербайджан - 67-е, Кыргызстан - 78-е, Молдова - 105-е, Таджикистан - 106-е, Россия - 107-е, Беларусь - 108-е, Украина - 150-е, Узбекистан - 152-е и Туркменистан- 169-е место.

Лидером мирового рейтинга экономической свободы экспертами Heritage Foundation вновь признан Гонконг (средний балл 90,2%).

Кроме того, в число полностью свободных экономик входят Сингапур (88,8%), Новая Зеландия (84,2%), Швейцария (81,7%), Австралия (80,9%) и Ирландия (80,4%). Полностью несвободными признаны Нигер (49,5%), Судан (49,4%), Чад (49,3%), Центрально-Африканская республика (49,2%), Ангола (48,6%), Эквадор (48,5%), Суринам и Восточный Тимор (по 48,1%), Того (47,8%), Туркменистан (47,1%), Мозамбик (46,3%), Джибути (45,1%), Алжир (44,7%), Боливия (44,1%), Зимбабве (44%), Экваториальная Гвинея (42%), Эритрея (41,7%), Конго (38,9%), Куба (31,9%), Венесуэла (25,2%) и КНДР (5,8%).

Ситуацию с экономической свободой в таких странах, как Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен, эксперты Heritage Foundation не оценивали в связи с нехваткой данных.