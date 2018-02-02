Швейцария ввела санкции против "дочки" российского "Газпромбанка"

Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского "Газпромбанка" привлекать новых частных клиентов, потому что подозревает ее в отмывании денег в течение 10-летнего периода, сообщает The Associated Press.

Регулятор провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось "Панамське досье". Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако "Газпромбанк" стал единственным, против кого введены санкции.

По информации регулятора, появились "серьезные недостатки в процессах противодействия по отмыванию денег", связанные с частными клиентами "Газпромбанк Швейцария" в Цюрихе, владельцем которого является "Газпромбанк", основанный российским газовым гигантом "Газпром".

"Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания "Газпромбанк Швейцария" серьезным образом нарушила процесс по противодействию отмыванию денег в соответствии с требованиями в период с 2006 по 2016 год", - говорится в сообщении.

В своем заявлении "Газпромбанк Швейцария" сообщил, что принимает решение FINMA, принятое в понедельник.

"Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных клиентов", - говорится в заявлении банка. Отмечается, что после того, как было опубликовано "Панамське досье", совет банка незамедлительно инициировал расследование.