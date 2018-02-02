Последнее обновление: 02.02.2018 16:46

На автошоу в Женеве покажут первый серийный летающий автомобиль

Голландская компания PAL-V планирует привезти на Женевскую автовыставку товарную версию летающего автомобиля PAL-V Liberty.

Первые автомобили, как обещают в PAL-V, доставят клиентам в следующем году, сообщает Digital Trends.

В то время, как многие летающие автомобили пытаются совместить атрибуты дорожного транспортного средства и самолета, PAL-V Liberty больше похож на помесь автомобиля и вертолета. В дорожном режиме машина использует три колеса, а трансформация из автомобиля в самолет занимает около 10 минут. Для взлета автомобилю потребуется прямая в 180 метров, а для посадки — 30-метровый прямой участок.

100-сильный мотор разгоняет Liberty до максимальной скорости 100 миль в час (160 километров в час) на земле и 112 миль в час в воздухе. PAL-V. Компания также оценивает диапазон новинки в 284 милях на земле и 310 миль в воздухе с полным баком и одним пассажиром. Разработчики отметили, что модель оснащается двумя моторами и спроектирована таким образом, чтобы соответствовать стандартам автомобилей и летательных аппаратов в США и Европе, пишет Новое время.

PAL-V планирует начать последний этап процесса сертификации сразу после Женевского автосалона. Компания уверена, что успеет в срок и начнет доставлять первые автомобили для клиентов в 2019 году В то же время, PAL-V перед покупкой обучает клиентов в своей собственной летной школе.

В компании подчеркнули, что разработка автомобиля велась порядка десяти лет. Ожидается, что стоимость PAL-V Liberty составит $399 000.

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