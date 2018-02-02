Последнее обновление: 02.02.2018 16:46

Медведев призвал страны ЕАЭС выработать общий подход к криптовалютам

Замыкаться в рамках национальной модели криптовалюты нельзя, надо сблизить подходы к ней в рамках ЕАЭС. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Вот здесь коллеги говорили, что можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательней отнесемся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны», - отметил он. «Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Медведева, в идеале по криптоактивам нужно готовить международные конвенции. «В противном случае все это будет под совершенно другим углом развиваться и будет выглядеть не вполне понятным и законным», - сказал он.

Премьер-министр России отметил необходимость синхронизировать усилия стран ЕАЭС в этой сфере.

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