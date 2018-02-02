Курсы валют в банках Минска на 2 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,974 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,977 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,457 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,46 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,51 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,52(снизился на 0,01 рубля).