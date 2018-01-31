Курсы валют в банках Минска на 31 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,981 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,983 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,01 рубля и составила 2,462 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,46 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,51 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,53(не изменился).