Последнее обновление: 01.02.2018 17:14

В США прошли испытания автономного "охотника за подлодками"

В США завершился первый этап испытаний автономного катера ACTUV, предназначенного для обнаружения подлодок противника.

Видео тестов надводного дрона опубликовано на YouTube-канале Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) США.

Сообщается, что ведомство выполнило свою часть проекта, теперь ACTUV займется Научно-исследовательское управление (ONR) ВМС США. Роботизированный комплекс планируют принять на вооружение к концу 2018 года.

Работа над автономным катером ведется с 2010 года. DARPA проконтролировало проектирование и постройку "охотника за субмаринами", в задачу ONR входят дополнительные испытания и доработка дрона в соответствии с требованиями американских ВМС.

Корабль способен развивать скорость до 27 узлов, его длина составляет около 40 метров. Уточняется, что ACTUV "заточен" под обнаружение и преследование "тихих" дизель-электрических подводных лодок. Кроме того, робота будут использовать для перевозки провизии и поиска морских мин.

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