Чехия удвоила квоту для трудовых мигрантов с Украины

Правительство Чехии в среду удвоило квоту быстрых разрешений на работу для украинских мигрантов до 19.600 в год, помогая фирмам, которые ищут рабочих и сталкиваются с давлением работников, требующих повышения заработной платы.

Квота легкого доступа к чешскому рынку уже была повышена в прошлом году до 9.600 человек с 3.800 ранее, в противовес враждебности по отношению к потенциальным искателям убежища из преимущественно мусульманских стран, в приезде которых многие чехи видят угрозу безопасности.

Уровень безработицы в Чешской Республике, составляющий по методологии Евростата 2,3 процента, самый низкий среди стран Европейского союза. Компании считают, что нехватка рабочей силы является самым большим препятствием для бизнеса.

“Мы реагируем на проблемы работодателей с поиском рабочей силы”, - сообщил министр иностранных дел Мартин Стропницкий в твиттере.

Он сказал, что такой же план, но в меньшей мере, будет применяться для рабочих из Монголии и Филиппин.

Чехам грозит судебное разбирательство с ЕС за отказ принимать беженцев в соответствии с одобренными европейцами квотами, чтобы разгрузить страны, наиболее пострадавшие от наплыва мигрантов.

В Чешской Республике легально проживают 117.000 украинцев, составляющих крупнейшую иностранную общину, за которой следуют словаки и вьетнамцы. Украинские граждане также превалируют среди иностранцев, оказавшихся в стране незаконно.

Не входящая в ЕС Украина является предпочтительным источником трудовых мигрантов для Чешской Республики благодаря географической, культурной и языковой близости.

Украинская экономика со времен развала Советского Союза страдает из-за бесхозяйственности и коррупции, а в последние четыре года конфликт с пророссийскими сепаратистами на востоке нанес дополнительный ущерб.

В Чехии, население которой составляет 10,6 миллиона человек, в декабре прошлого года были открыты 216.629 вакансий по сравнению с 259.929 зарегистрированными безработными.

Ключевым драйвером чешской экономики является промышленный сектор: принадлежащие иностранным собственникам компании задействованы в мультинациональных технологических цепочках в автомобильной и машиностроительной отраслях, а также в производстве электроники.