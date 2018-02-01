Таиланд запретил курить и мусорить на популярных у туристов пляжах

Власти Таиланда запретили курить и мусорить на 24 популярных среди туристов пляжах, объяснив это заботой об экологии, сообщило министерство природных ресурсов и окружающей среды в четверг.

Популярное туристическое направление с 1990-х годов, Таиланд в 2018 году планирует принять рекордные 37,55 миллиона туристов.

Экологические активисты просили власти защитить пляжи страны, зачастую входящие в рейтинги самых красивых с мире, от неконтролируемой застройки и загрязнения.

Закон, вступивший в силу в четверг, призван защитить 24 пляжа в 15 провинциях.

По словам Баннарука Сермтонга, главы Управления морскими и прибрежными ресурсами, курение будет разрешено лишь в специальных зонах, не относящихся к пляжам.

Нарушителям закона грозит уголовное преследование и наказание вплоть до года в тюрьме и штрафа в 100.000 бат (3.190 долларов).