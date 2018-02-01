Дуров объяснил исчезновение Telegram из App Store

Мессенджер Telegram был удален из магазина приложения App Store из-за неприемлемого контента, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в ответ на вопрос одного из пользователей в Twitter.

«Мы были извещены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были удалены из App Store. Как только мы установим фильтры [для неприемлемого контента], мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store», - написал Дуров.

Мессенджер Telegram пропал из магазина приложений для iPhone утром 1 февраля. Официально Apple не объявляла о причинах удаления.

Директор Ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров в разговоре с РБК ранее выдвинул предположение, что Telegram был удален из App Store «за наличие порнографии».

По словам эксперта, Apple «очень строго» относится к порноконтенту и требует его фильтровать.

«По нашим оценкам, возврат Telegram в магазин приложений с необходимыми доработками произойдет в течение одной-двух недель», - сказал он.