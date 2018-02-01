Еврокомиссия намерена финансировать проекты в области Blockchain, сказала еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриель на пресс-конференции в четверг.

"ЕК не только что открыла для себя Blockchain. Мы фондируем проекты в этой области с 2013 года. Наша поддержка скоро достигнет 100 миллионов евро. Она может превзойти 300 миллионов евро в ближайшие годы", — сказала она.

Технология Blockchain — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.