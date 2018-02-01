ФАО прогнозирует рекородный рост производства зерна в мире в этом сельхозгоду

Мировое производство зерна в этом сельхозгоду (июль 2017-июнь 2018 гг.) установит новый рекорд, прогнозирует ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Согласно обновленному прогнозу, мировое производство составит 2,640 млрд тонн, что на 1,3% больше, чем в 2016 году. "Это является новым мировым рекордом", - подчеркивается в докладе организации.

Прогноз был увеличен на 13,5 млн тонн с декабря. Это сделано в связи с ожиданием хороших урожаев зерна, прежде всего пшеницы, в Канаде и Российской Федерации, а также риса в Китае. Оценка сбора фуражного зерна выросла, главным образом, за счет увеличения производства кукурузы в Китае, Мексике и ЕС.

Прогноз потребления зерновых в этом сельхозгоду также пересмотрен в сторону увеличения на 1,4%. "Это отражает заметный скачок в спросе на фуражное зерно. Спрос на него в качестве корма для животных, по прогнозам, достигнет рекордно высокого уровня на фоне значительного роста, ожидаемого в Бразилии, Китае, ЕС и Мексике", - говорится в докладе.

Ожидается также, что соотношение запасов к потреблению достигнет самого высокого уровня за последние 16 лет - 27,7%.

Как прогнозируют эксперты ФАО, объемы международной торговли сократятся незначительно по всем основным зерновым культурам, кроме кукурузы.