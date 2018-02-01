EBay в сфере обработки платежей поменяет PayPal на нидерландский сервис Adyen

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. в сфере обработки платежей откажется от сотрудничества с давним партнером PayPal Holdings Inc. и перейдет на платформу нидерландского сервиса Adyen NV, объявила eBay после публикации квартальной отчетности.

PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании разделились в 2015 году, однако пока они по-прежнему связаны договором о сотрудничестве, который истекает лишь в 2020 году.

Как говорится в сообщении eBay, пользователи аукциона смогут расплачиваться через PayPal по крайней мере до июля 2023 года. Переход на платформу Adyen будет постепенным: в этом году он начнется в Северной Америке, где большинство транзакций eBay, как ожидается, будет переведено на Adyen уже в 2021 году.

Смена системы обработки платежей снизит затраты для продавцов и расширит возможности покупателей, утверждает eBay. Adyen принимает платежи в 150 валютах, ее услугами пользуются многие высокотехнологичные компании, включая Uber.

В 4-м квартале 2017 года eBay увеличила чистую прибыль на 3% - до $618 млн, выручку - на 9% - до $2,6 млрд.

Число активных покупателей в октябре-декабре повысилось на 5% - до 170 млн человек. Общий объем покупок, совершенных в прошлом квартале, вырос на 10% - до $24,4 млрд.

В 1-м квартале eBay рассчитывает получить скорректированную прибыль в размере 52-54 цента на акцию при выручке в $2,57 млрд - $2,61 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что скорректированная прибыль в расчете на акцию составит 52 цента при выручке в $2,40 млрд.

В 2018 году eBay прогнозирует рост выручки на 7-9% без учета валютных колебаний, до $10,9 -11,1 млрд, прибыли на акцию - на 12,5-15%.

Скорректированная прибыль PayPal в октябре-декабре составила 55 центов на акцию при консенсус-прогнозе 52 цента на акцию. Квартальная выручка PayPal подскочила на 24% - до $3,7 млрд.

Совокупный объем платежей через PayPal вырос в 4-м квартале, число активных учетных записей достигло 227 млн.

Акции eBay подорожали на 8,4% в ходе предварительных торгов в четверг, PayPal потеряла 11,1%. За последние 12 месяцев капитализация eBay подскочила на 27% - до $42,4 млрд, PayPal - на 115,6% - до $102 млрд.