В Австралии сотни тайных правительственных документов оказались в распоряжении СМИ

Телекомпания АВС получила доступ к секретным документам бывших правительств Австралии после того, как металлические офисные шкафы с документами передал журналистам человек, который приобрел их в магазине подержанных мебели в Канберре.

После обнародования некоторых материалов в эфире, в ночь на четверг спецслужбы пытались изъять документы, однако пока операция завершилась ограничением доступа к ним и опломбированием сейфов, сообщает АВС.

“Это был согласованный с правительством процесс, мы хотели сделать все возможное, чтобы в качестве национального вещателя работать над обеспечением безопасности документов”, - заявил директор ABC News Хейвен Моррис.

Согласно имеющейся информации, некоторые документы датированы 2013 годом. По законам страны такая информация остается засекреченной минимум 20 лет. В телекомпании также сообщили, что на многих документах стоят грифы “секретно” и “совершенно секретно”.

В ABC рассказали, что металлические шкафы для хранения документов им передал человек, который несколько месяцев перед тем приобрел их в магазине подержанной мебели, где со скидкой продают мебель из правительственных учреждений. Шкафы были без ключей, в конце их открыли с помощью инструментов.

ABC описала инцидент как “одну из самых больших пробоин в безопасности и правительства в истории Австралии”.

“Сотни документов раскрывают внутреннюю работу пяти прежних правительств страны на протяжении почти 10 лет, приобрести их мог любой желающий, в частности они могли оказаться в распоряжении иностранных агентов или правительств", – отметили в телекомпании.

Сейчас в офисе премьер-министра Австралии объявили о начале срочного расследования инцидента.