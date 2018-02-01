В Китае запустили станции, которые будут следить за ядерной активностью Пхеньяна

В Китайской Народной Республике открыли четыре мониторинговых станции, которые будут следить за ядерной активностью в регионе и в Северной Корее.

"Глобальная система мониторинга в рамках Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний использует четыре метода для обнаружения возможной ядерной активности", - говорится в сообщении газеты The Global Times.

Отмечается, что 4 станции мониторинга были открыты в 4 различных регионах КНР: провинциях Гуандун и Ганьсу, в Пекине и в автономном районе Внутренняя Монголия. Эти станции являются частью глобальной системы мониторинга потенциальных ядерных испытаний во всем мире.