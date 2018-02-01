В США начато расследование коррупции в МОК, ФИФА и IAAF

В США ведется широкомасштабное расследование фактов коррупции в крупнейших мировых спортивных организациях, включая Международный олимпийский комитет(МОК), Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), Международную федерацию легкоатлетических федераций (IAAF), а также Национальный олимпийский комитет США.

В частности, у американских властей имеются подозрения в незаконных действиях, связанных с присуждением права проведения двух чемпионатов мира по легкой атлетике, сообщает газета The New York Times в среду, 31 января.

Речь идет о возможных фактах вымогательства, отмывания денег и мошенничества, связанных с проведением ЧМ-2019 в Дохе (Катар) и ЧМ-2021 в Юджине (штат Орегон, США), указывается далее в статье. Расследование ведет прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

В январе прокуроры разослали запросы о предоставлении документов, свидетельских показаний и финансовой отчетности с 2013 года. Документацию требуется предоставить не позднее текущей недели, сообщает издание. Особенный интерес представляют документы и показания представителей IAAF.

Кроме того, под подозрение американского следствия попали лица из деловых кругов. В особенности прокуратуру заинтересовала деятельность компании Helios Partners. Фирма, занимающаяся спортивным маркетингом, помогала функционерам некоторых стран выиграть право на проведение крупных спортивных состязаний. По информации The New York Times, эта компания также содействовала России в процессе получения права на проведение Олимпиады-2014 в Сочи и ЧМ-2018 по футболу.

В ответ на запрос газеты представитель прокуратуры отказался комментировать информацию. От комментариев отказались также в Национальном олимпийском комитете США, а в МОК на запрос не ответили. В IAAF заявили, что пока не получали запросов от американской прокуратуры, но "готовы к сотрудничеству" со следствием.

Одновременно в материале NYT указывается на параллельное расследование во Франции относительно выборов Дохи и Юджина хозяевами мировых первенств по легкой атлетике в 2019 и 2021 годах. При этом расследование в США может быть более широкомасштабным, чем французское, отмечает газета. По ее данным, американские следователи запрашивают более обширную информацию, в том числе у ФИФА.