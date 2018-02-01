Личные вещи румынского диктатора Чаушеску и его супруги пустят с молотка

Предметы изобразительного искусства, фотографии, медали и другие ценные вещи, которые принадлежали бывшему лидеру коммунистической Румынии Николае Чаушеску и его супруге, продадут на аукционе под символичным названием «Золотая эпоха».

Аукцион, приуроченный к 100-летию со дня рождения бывшего коммунистического диктатора, организован Бухарестским торговым домом Artmark, а сами торги состоятся 6 марта.

«Организация аукциона свидетельствует о нашей нейтральной позиции: мы не являемся комментаторами истории Румынии, а всего лишь выставляем на продажу предметы, которые заслуживают внимания коллекционеров и любителей прекрасного», - отметил один из владельцев Торгового дома Александру Былдя.

Среди выставленных на продажу предметов - золотая сабля производства 1971 года, которая была вручена Чаушеску представителями Национальной армии, меха леопарда, охотничьи принадлежности, а также подарки, полученные четой Чаушеску от лидеров различных государств, предметы из хрусталя и дорогого фарфора, пропагандистские афиши и материалы коммунистических времен.

На торги будут вынесены и 250 государственных наград социалистической Румынии, а также медали и ордена, в том числе зарубежных стран, которыми были награждены Чаушеску и его супруга.

Один из самых дорогих лотов, начальная цена которого составляет тысячу евро, является ковер с изображением Чаушеску на фоне известных в прошлом правителей Румынии - Александру Ион Куза, Влада Цепеша и Штефана чел Маре.

Правление Чаушеску было свергнуто в ходе государственного переворота, непосредственным поводом к которому стали начавшиеся 16 декабря 1989 года волнения венгров в Тимишоаре. В ходе государственного переворота Чаушеску удалось бежать из столицы, однако в итоге он был захвачен армией и, вместе со своей женой Еленой, предстал перед организованным новыми властями трибуналом.

На импровизированном суде, длившемся немногим более часа, ему были предъявлены обвинения в преступлениях против государства, геноциде против собственного народа, открытии тайных счетов в иностранных банках и «подрыве национальной экономики».

Расстрелян вместе с женой 25 декабря 1989 года по приговору трибунала, через несколько часов после судебного заседания. Всё его имущество было конфисковано. Смерть Чаушеску ознаменовала собой начало череды антикоммунистических революций в Восточной Европе и во всем мире.