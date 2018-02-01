Китай отверг торговлю с Россией за рубли

Идея отказаться от доллара во внешней торговле со странами БРИКС, которая активно продвигалась российскими властями с момента попадания под санкции Запада, пока остается нереализуемой.

Несмотря на три года переговоров с центробанками условного блока и заключенные с ними соглашения о прямых валютных свопах, компании-экспортеры из Китая и Индии не демонстрируют желания переходить на оплату в рублях, показала статистика ЦБ по валютной структуре внешнеторговых договоров.

По сравнению с досанкционными уровнями доля рубля в импортных сделках с ними упала почти в 1,5 раза, пишет finanz.ru.

Если в 2013-м году 5,8% импортных контрактов со странами БРИКС заключались в рублях, то в прошлом году таких было уже лишь 3,7%.

Китай - крупнейший поставщик в Россию товаров из БРИКС - сократил долю контрактов с оплатой в рублях с 3,9% четыре года назад до 2,7% - в прошлом году.

Поставки из Индии до санкций оплачивались в российской валюте на 24,1%, а за 9 месяцев 2017-го их доля сократилась до 20,8%. Доля долларовых расчетов, напротив, выросла с 61,8% до 66,9%.

С Китаем одна из проблем заключается в том, что в двусторонней торговле очень сильна сезонность: в первом полугодии - это профицит в российскую сторону, во втором - в китайскую сторону, рассказывал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев: в такой ситуации для нормальной работы важно иметь развитый рынок капитала, то есть спекулянтов, которые будут скупать юани в первом полугодии и рубли - во втором.

Но создать его не получилось: торги парой юань-рубль идут на МосБирже с 2010 года. Однако их объем - это "чуть больше, чем ничего", говорит директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов: в третьем квартале - максимум 50-60 млн юаней в день. С 2015-го года МосБиржа запустила торги фьючерсом на юань, но там активность еще меньше.

"В большинстве стран мира доллар используется как валюта, которой пополняются резервы, и страны БРИКС здесь не исключение. Рубль не входит в число таких валют, к тому же, его курс очень нестабилен по отношению к доллару", - объясняет ведущий аналитик AMarkets Артем Деев: приток твердой валюты в Россию, которым можно было бы покрыть возникающий на нее спрос, на 60% зависит от продажи нефти, газа, нефтепродуктов и металлов.

Наконец, если продать свои товары и услуги за рубли, то, скорее всего, купить что-либо за них придется только в России, добавляет эксперт.