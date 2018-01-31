Лишь два процента населения Земли живут при свободном гражданском обществе

Только 2 процента населения Земли живут при наличии свободного гражданского общества, в котором граждане могут "без правовых и практических препятствий вступать в организации, выходить на демонстрации и свободно получать и распространять информацию". Таков итог исследовательской работы авторов "Атласа гражданского общества" - доклада, который представлен в среду, 31 января, в Берлине.

Подготовлен он был связанной с протестантской церковью правозащитной организацией "Хлеб для мира" (Brot für die Welt).

К 2 процентам населения, живущего в ситуации "открытого" гражданского общества относятся 148 миллионов человек из Германии, Дании, Швейцарии, Португалии и нескольких других стран. Их соседи по Евросоюзу Испания, Великобритания, Испания, а также США относятся, согласно атласу, к категории "ограниченно открытого" общества - в этих странах зафиксированы случаи, когда критически относящиеся к властям организации подвергались преследованиям.

Среди стран Евросюза одна только Венгрия относится к категории "ограниченного гражданского общества" - вместе с Украиной, Казахстаном и Бразилией. "Подавленное" гражданское общество правозащитники зафиксировали в России, Беларуси, Турции и Мексике. А "закрытое" гражданское общество - наихудшая категория - была присвоена Китаю, Кубе и многим арабским и африканским странам.