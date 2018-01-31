Путин пообещал россиянам зачистку и рывок в будущее

Общая сверхзадача для всего населения России заключается в том, чтобы обеспечить "рывок вперед" в развитии страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

Так, по словам Путина, он видит собственную цель на новый 6-летний президентский срок, который позволит ему находится у власти дольше всех со времен Иосифа Сталина.

"Рывок" должен быть таким, чтобы "даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятельства, набранный темп, инерция движения были такими мощными, чтобы Россия все равно шла вперед", - сказал Путин.

По его словам, рывок планируется обеспечить в медицине, образовании, науке, инфраструктуре и обороноспособности, без которых "нам просто невозможно будет сохраниться".

"Для самосохранения и обеспечения будущего страны, будущих наших граждан, будущих поколений нужно решить эту сверхзадачу и подчинить ей достижение конкретных результатов", - сказал Путин, добавив, что "это осознание должно быть у каждого рядового гражданина".

При этом "все, что мешает идти вперед, должно быть зачищено, отброшено", подчеркнул он, "нужно устранить все, что мешает этому движению, как бы нам ни хотелось цепляться за что-то там, что нам кажется дорогим и близким".

Конкретные меры по увеличению госрасходов на человеческий капитал и инфраструктуру Путин представит в начале февраля в послании Федеральному собранию, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники.

Для финансирования амбициозного плана, в рамках которого вложения в транспорт и дорожное хозяйство будут увеличены на 30%, а на медицину и образование - на 20%, готовится повышение налогов, утверждают источники агентства.

Один из вариантов заключается в том, чтобы поднять ставку налога на доходы физлиц с 13% до 15%, другой - отменить часть льгот по НДС, которые действуют, например, для лекарств или товаров первой необходимости.

Также будут рассмотрены увеличение пенсионного возраста, который сейчас составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и ужесточение условий по раннему выходу на пенсию, так как стареющее население повышает давление на пенсионную систему.

Как пишет finanz.ru, опросы общественного мнения показали, что граждане готовы поддержать увеличение сборов, если будут знать, что это приведет к качественному улучшению предоставляемых услуг, говорит ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, участвующий в обсуждении экономической программы в роли советника.

"Вызов следующего срока состоит в том, что нам надо запустить механизмы реструктуризации экономики, сдвига структуры экономики в сторону отраслей, которые формируют человеческий капитал или которые опираются на спрос со стороны людей", - объяснил Кузьминов.

"Я не понимаю, откуда государство возьмет еще денег" без изменений в налоговой системе и сокращения льгот, добавил он.