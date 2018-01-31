Total и ВР обнаружили новые нефтяные месторождения в Мексиканском заливе и Северном море

Французская нефтедобывающая компания Total SA открыла крупное нефтяное месторождение в Мексиканском заливе.

По словам представителей компании, она пробурила скважину глубиной почти 9 км на участке Ballymore в 120 км от берегов Луизианы и нашла пласт нефти шириной 205 метров.

В настоящее время Total делает скважину-дублер для того, чтобы подтвердить первоначальные данные.

Total принадлежит 40-процентная доля участка, остальными 60% владеет американская Chevron.

А BP Plc сообщила сегодня об обнаружении нефти на двух участках на британской территории Северного моря. BP является владельцем 100% одного участка, Capercaillie, и владельцем 52,6% второго, Achmelvich.

BP планирует удвоить добычу в Северном море к 2020 году, до 200 тыс. баррелей в сутки, и продолжать добывать здесь нефть как минимум до 2050 года.