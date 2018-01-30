Курсы валют в банках Минска на 30 января 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,98 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,008 рубля и составил 1,985 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,452 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,454 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,51 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,53(вырос на 0,01 рубля).