Над российскими элитами подвесили "дамоклов меч"

Выдох облегчения, который публично демонстрировали российские чиновники после публикации в США "кремлевского доклада", оказался преждевременным.

За списком из 96 миллиардеров и 114 чиновников последуют новые реальные санкции. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил во вторник глава Минфина США Стивен Мнучин.

Хотя в незасекреченной части документа, который полгода готовила американская администрация, подчеркивается, что попадание в "черный список" не означает автоматических ограничений, на деле именно ужесточение санкционного режима - цель собранного досье, сообщил Мнучин.

Он не уточнил, будут ли это персональные санкции против олигахов и чиновников или же экономические санкции против расширенного перечня близких государству структур, в которых оно контролирует как минимум 25%.

Как напоминает finanz.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил значение "кремлевского досье" как "нулевое", президент РФ Владимир Путин сравнил его с "собачьи лаем", а Минфин РФ призвал относиться к нему "философски". Но на деле истинное содержание документа, который охотно комментировали чиновники и эксперты, осталось за кадром.

Почти весь доклад был засекречен, следует из закона "О противодействии врагам Америки через санкции" (H.R.3364), в рамках которого создавалось "кремлевское досье".

В частности, в секретной части остались сведения об отношениях фигурантов "черного списка" с президентом Путиным, оценка их коррумпированности ("индекс коррупции"), размер состояния и источники дохода в том числе для членов семей (супруги, дети, родители и племянники). Под замком осталась информация об активах, включая зарубежные.

Более того, сам список - не более чем витрина: как говорится в открытом документе, его секретная часть "может включать" дополнительных фигурантов, чей ранг в правительстве ниже, а состояние меньше планки в 1 млрд долларов, которая использовалась для публичного списка "олигархов".

Также в засекреченной части, согласно закону H.R.3364, оказались сведения о квазигосударственных структурах, их руководящем составе, бенефициарах, экономических связях и деятельности за рубежом.

Цель обоих списков - не ознакомительная: они создаются для "оценки возможности введения санкций в отношении российских олигархов, госкомпаний, квазигосударственных структур" и их последствий как для российской экономики, так для "экономики США и их союзников", говорится в законе.

На начальном этапе само попадение в список может стать "черной меткой" и закрыть двери западных банков, рассказывал в конце прошлой неделе экс-координатор санкционной политики Госдепа Дэниэл Фрид.

О том, как напуган российский бизнес, говорит хотя бы взрывной рост спроса на гражданство Мальты, отмечает Андерс Аслунд, который в 1990х был советником правительства РФ, а ныне является экспертом Atlantic Council. По данным мальтийского правительства, за минувший год 700 россиян, полные тезки бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes, запросили мальтийский паспорт, согласившись потратить на него почти миллион евро.

Период, когда российские элиты могли "одновременно быть внутри Запада, вместе с Западом и против Запада", заканчивается сказала Deutsche Welle главный научный сотрудник Института экономики РАН Лилия Шевцова.

На практике это означало зарабатывание денег в России и их трата на Западе. Теперь, полагает Шевцова, с этим будет сложнее, а "Кремлевский доклад" станет основой новой политики США по сдерживанию России.