Последнее обновление: 31.01.2018 15:37

NASA использует блокчейн эфириума для исследований космоса

NASA выделило грант в размере $330 тыс. для исследования потенциала блокчейна, который может усовершенствовать коммуникации в космосе.

Как сообщает CoinSquare, команда ученых сейчас разрабатывает устойчивую сетевую и вычислительную парадигму (RNCP) для исследования космоса. Новая технология позволит космическим аппаратам быстрее получать команды с Земли и отправлять собранную информацию.

Кроме того, блокчейн поможет автоматизировать многие процессы, что уменьшит необходимость ручного управления операторами с Земли.

Еще одна задача для этой технологии - прокладывание безопасных траектории во избежание фатальных столкновений с космическим мусором.

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