Власти США начали расследование в отношении Apple из-за замедления работы старых моделей iPhone

Власти США начали расследование в отношении Apple в связи с признанием компании в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Расследованием занимается Минюст и федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам.

Как утверждают источники, пока расследование находится на начальном этапе. Следователи изучают публичные заявления компании в связи с ситуацией. Кроме того, Минюст уже направил запросы в Apple. В то же время, отмечают источники, пока еще сложно сделать вывод о том, последует ли за расследование какое-либо наказание для компании и какие именно обвинения будут предъявлены Apple.

Bloomberg отмечает, что на фоне сообщений о сокращении производства новых смартфонов Apple в первом квартале 2018 года из-за более низкого, чем ожидалось, спроса и скандала вокруг замедления старых iPhone стоимость акций компании снижается. По данным биржи NASDAQ, капитализация компании упала до минимума с начала года.

Корпорация уже столкнулась с расследованием во Франции, которое было начато из-за сообщений о намеренном замедлении работы смартфонов с помощью обновляемого программного обеспечения. Расследование инициировала прокуратура Парижа, в которую поступило обращение ассоциации под названием «Стоп программе устаревания» (Halte à l'obsolescence programmée, HOP). Дело было поручено национальной службе расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF).

В замедлении работы старых моделей iPhone корпорация призналась в декабре 2017 года. Специальный код для этого встраивался в обновления операционной системы iOS. В компании извинились и пояснили, что это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи. Таким образом Apple исполняла условия соглашения с пользователями, гарантировавшего срок работы смартфонов, но не их производительность. Однако пользователи iPhone обвинили компанию в обмане и попытках вынудить потребителей покупать новые модели взамен устаревающих. Сразу в нескольких американских штатах в адрес корпорации были поданы иски в суд. В январе иски против Apple были поданы и в России. Однако московский суд отказался их рассматривать, сославшись на то, что в них не указана сумма требований. Истцам было предложено исправить это до середины февраля.