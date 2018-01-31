Последнее обновление: 31.01.2018 10:06

Блок ХДС/ХСС и "зеленые" отвергают отмену санкций против России

Блок ХДС/ХСС, а также "зеленые" отвергли требование премьер-министров восточных федеральных земель Германии отменить экономические санкции, введенные против Москвы. Штрафные меры могут быть сняты лишь после того, как Россия прекратит интервенцию на востоке Украины, заявил эксперт парламентской фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт.

"Позиция ХДС/ХСС по этому вопросу ясна", - подчеркнул Хардт в интервью газете Mitteldeutsche Zeitung, которое будет опубликовано в среду, 31 января.

Глава парламентской фракции "зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт призналась, что экономические интересы востока Германии ее очень беспокоят. Однако, по ее словам, нельзя противопоставлять "экономические интересы с одной стороны и внешнеполитические потребности Германии и Европы с другой", что делают премьер-министры восточногерманских земель.

Гёринг-Эккардт настаивает на том, что санкции можно ослабить, только когда будут соблюдены минские соглашения. Кроме того, глава фракции "зеленых" отметила, что задержание Алексея Навального 28 января ставит под вопрос соблюдение прав человека в России.

29 января главы федеральных земель на востоке Германии подвергли критике штрафные меры ЕС, введенные против Москвы в связи с аннексией украинского полуострова Крым и поддержкой сепаратистов в Донбассе. По словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, санкции особенно сильно ударили по востоку ФРГ.

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