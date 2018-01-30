Последнее обновление: 30.01.2018 18:05

Pfizer отчиталась о скачке квартальной прибыли почти в 16 раз за счет налоговой реформы США

Квартальная прибыль Pfizer Inc подскочила почти в 16 раз в годовом выражении благодаря налоговой реформе в США.

Компания сообщила во вторник, что ее чистая прибыль выросла до $12,27 миллиарда, или $2,02 на акцию, в четвертом квартале, с $775 миллионов, или 13 центов на акцию, годом ранее.

Производитель лекарств сообщил, что получил $11,34 миллиардов в результате пересмотра налогового законодательства, утвержденного президентом США Дональдом Трампом в декабре.

Выручка выросла до $13,70 миллиарда с $13,63 миллиарда.

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