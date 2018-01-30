"Репортеры без границ" подали в суд на закон о разведке ФРГ

Международная организация "Репортеры без границ" и еще пять общественных организаций подали в Федеральный конституционный суд Германии иск против нового закона о Федеральной разведывательной службе (BND).

Правозащитники заявляют о нарушении свободы СМИ и права на безопасную коммуникацию, сообщают "Репортеры без границ" во вторник, 30 января.

По мнению истцов, закон, принятый в октябре 2016 года и вступивший в силу в начале 2017 года, позволяет германской разведке BND "практически беспрепятственно следить за журналистами за границей и делиться информацией с другими спецслужбами". "Такие проекты, как "райские досье", показывают, что расследовательская журналистика все больше опирается на международную кооперацию", - поясняет глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир.

Ранее уже сообщалось, что журналисты нередко попадают в поле зрения BND, отмечают правозащитники. Они также указывают на то, что закон предполагает различные виды слежки в зависимости от национальности граждан.

Истцы требуют внесения в закон изменений, после которых он будет соответствовать основному закону (конституции) ФРГ.

В числе истцов - азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова, удостоенная в 2017 году премии "За правильный образ жизни" шведского фонда Right Livelihood Award Foundation, названной альтернативной Нобелевской. В 2015 году суд в Баку признал Исмаилову виновной в присвоении и растрате средств, незаконном предпринимательстве, уклонении от налогов и злоупотреблении полномочиями. В мае 2017 года мера пресечения была изменена с 7,5 лет лишения свободы на условное. Журналистка считает процесс политически мотивированным.

В ноябре 2016 года против закона о BND в Конституционный суд ФРГ подала иск международная правозащитная организация Amnesty International, потребовав установить, насколько правомерны новые полномочия разведслужбы.