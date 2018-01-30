Украина впервые запустила собственную крылатую ракету

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о проведении первых летных испытаний разработанной оборонкой республики крылатой ракеты, способной поражать морские и наземные цели.

«Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты», -заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, новая ракета была разработана киевским КБ «Луч» совместно с другими предприятиями оборонного комплекса, а в дальнейшем в рамках национальной ракетной программы, реализацию которой курирует СНБО, планируется разработать крылатые ракеты не только наземного, но также морского и воздушного базирования.

Назвав новую ракету «важным фактором сдерживания агрессора», Турчинов отметил, что проведенные испытания помогут украинской армии получить «мощные» крылатые ракеты, способные точно поражать вражеские объекты на большом расстоянии.

«Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям», - заверил Турчинов.