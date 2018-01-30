Последнее обновление: 30.01.2018 18:05

ЕС не поддержит усиление антироссийских санкций - премьер Бельгии

Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций против России, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Хотелось бы подчеркнуть, что Европейский Союз принял решение не поддерживать усиление санкций", - заявил он во вторник по итогам переговоров с премьером России Дмитрием Медведевым.

Бельгийский премьер напомнил о существующих разногласиях в отношениях с Россией, при этом отметив важность налаживания диалога.

"Да, у нас есть определенное количество разногласий, но (важно) открыть путь к диалогу, потому что диалог является единственным путем для того, чтобы управлять какими-то различиями и понимать разные процессы принятия решений", - добавил Ш.Мишель.

Он также напомнил, что санкции не являются целью как таковой.

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