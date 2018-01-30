Последнее обновление: 30.01.2018 16:30

Глава МИД Литвы приветствует публикацию "кремлевского списка позора"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает обнародование Министерством финансов США "кремлевского списка" предупредительным сигналом для приближенных к президенту России чиновников и бизнесменов.

"Приветствую публикацию Соединенными Штатами списка позора - "кремлевского списка" российских чиновников и бизнесменов, в отношении которых возможно введение санкций. Сильный предупредительный сигнал - все те, кто участвует во враждебных действиях, были замечены", - написал Линкявичюс в Twitter.

Как известно, 29 января Министерство финансов США представило так называемый "кремлевский список" США, в котором перечислены 114 высокопоставленных чиновников и 96 "олигархов" России. В список попали практически все чиновники администрации президента РФ, члены кабинета министров, главы госкомпаний и крупнейшие предприниматели.

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