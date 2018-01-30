Exxon планирует масштабные инвестиции в расширение бизнеса в США - CEO

Нефтегазовая компания Exxon планирует инвестировать миллиарды долларов в проекты в США, сообщил накануне ее глава Даррен Вудс, добавив, что к такому решению компанию отчасти подтолкнула одобренная в декабре прошлого года налоговая реформа.

В течение следующих пяти лет Exxon рассчитывает выделить более $50 миллиардов в расширение бизнеса в США, Вудс написал в своем блоге на сайте компании.

“Недавние изменения, предусматривающие снижение ставки корпоративного налога в США вкупе с более грамотным регулированием создают (благоприятную) среду для будущих капзатрат”, – рассказал Вудс, отметив, что Exxon изучает последствия налоговой реформы для экономики нескольких проектов, которые в настоящий момент находятся в стадии планирования.

Как уточнил представитель Exxon Скотт Сильвестри, более $35 миллиардов из обозначенного объема инвестиций пойдут на проекты, о которых ранее компания не говорила.

До этого Exxon сообщала о намерении вложить десятки миллиардов долларов в реализацию проектов в области переработки, нефтехимии и разведки ресурсов сланцевой нефти в США.

Так, во время выступления на отраслевой конференции CERAWeek прошлой весной, Вудс анонсировал инвестиции в размере $20 миллиардов в расширение мощностей своих НПЗ и нефтехимических заводов на побережье Мексиканского залива.

Компания также наращивает инвестиции в проекты добычи сланцев в западном Техасе и Нью-Мексико. Кроме того, продвигается работа над проектом строительства нефтехимического комплекса в Техасе совместно с Saudi Basic Industries (SABIC).

Производство ресурсов сланцевой нефти в США растет ударными темпами. По расчетам Управления энергетической информации (EIA), добыча сланцевой нефти в США увеличится на 1 миллион баррелей в сутки в этом году, за счет чего суммарный объем производства сырья в стране превысит уровень 10 миллионов баррелей в сутки.

Воодушевившись подъемом сектора, Exxon, как и другие крупные американские энергетические гиганты, сегодня смещают акцент с зарубежных активов и возвращаются домой, скупая сланцевые компании и участки и увеличивая инвестиции в них.