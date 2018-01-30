Делегаты сирийского конгресса прервали выступление Лаврова

Некоторые делегаты конгресса национального диалога Сирии прервали выкриками выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, обвиняя Москву в гибели мирных жителей в Сирии в результате российских авиаударов, сообщил журналист Reuters , ставший свидетелем инцидента.

Инцидент был показан и по российскому государственному телевидению в прямом эфире: на кадрах видно, как два охранника направляются к мужчине в комнате, указывая ему сесть на место и замолчать.

Одновременно с этим другие делегаты конференции повскакивали со своих мест и стали выкрикивать слова поддержки России, сообщил журналист.

Лавров обратился к делегатам с просьбой позволить ему закончить речь, сказав, что они смогут высказаться позднее.