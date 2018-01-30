Ирак смягчил ограничения на торговлю нефтью

Ирак, занимающий второе место по объемам добычи нефти среди государств ОПЕК, разрешил отгружать нефть без указания конечного пункта назначения, чтобы добиться более высоких цен, сообщает агентство Bloomberg.

Иракская госкорпорация SOMO обычно продает нефть в заранее согласованные регионы, в некоторых случаях возможна продажа без согласования места назначения, но тогда оно должно быть указано при отгрузке сырья. Теперь же покупатели могут направить соответствующее уведомление в течение 14 дней после оформления коносамента на груз нефти.

Новые правила позволяют покупателям принимать решение об оптимальном месте назначения во время отгрузки на основании сравнения цен и спроса на сырье.

На новых условиях в этом месяце на аукционах было продано 4 млн баррелей нефти с поставкой в марте.

Ираку новая стратегия тоже сулит определенные выгоды: две партии нефти с поставкой в марте на торгах в Дубае были проданы с премией к официальной цене. В то же время партия с поставкой в феврале на рынке спот, проданная на более жестких условиях, была реализована с дисконтом.

"Продавцы добиваются более высоких цен, отменяя контрактные ограничения в условиях обострения конкуренции, - заявил аналитик отраслевой консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Невин На. - Покупатели рады заплатить премию за возможность альтернативы, которая в данном случае позволяет им определиться с конечным пунктом назначения товара позднее, изменить маршрут и воспользоваться возможностями арбитража".

Согласно данным опросам Bloomberg, больше всего от изменений выиграют крупнейшие международные компании, включая Royal Dutch Shell Plc и Exxon Mobil Corp., которые контролируют большое число НПЗ в Азии, США и Европе. Кроме того, возросшая гибкость закупок в Ираке может подстегнуть оптимизм на спотовом рынке.