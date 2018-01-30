На Сицилии арестовали более 30 мафиози, укравших банкомат экскаватором

Более 30 предполагаемых мафиози арестованы на Сицилии, одновременно ряд крупных операций по борьбе с организованной преступностью прошли в других городах Италии, сообщили местные правоохранители.

В сицилийской Катании полиция арестовала 33 представителя клана Сантанджело, связанного с "Коза ностра". Их основной сферой деятельности был оборот наркотиков, рэкет и грабежи. Среди вменяемых им преступлений – кража банкомата с применением экскаватора. Район города Адрано, где промышляла мафиозная группа, был поделен с "конкурирующей фирмой" Скализи, с которой семья Сантаджело после долгих лет открытого противостояния смогла прийти к мировому соглашению, договорившись о "справедливом распределении" преступных доходов.

На той же Сицилии карабинеры задержали шесть человек, принадлежащих к мафиозным кругам города Багерия. По словам правоохранителей, к ним в руки попали представители молодого поколения клана, который обладал способностью постоянно "восставать из пепла" после очередного судебного процесса. Один из арестованных является внуком главаря местной мафии, который также был арестован в октябре. Пока его дед находится в тюрьме, молодой человек, помимо обычного вымогательства у местных коммерсантов, хранил оружие клана и поддерживал контакты с представителями "Коза ностра" из Палермо и Трапани.

В ночь на вторник карабинеры Неаполя обезвредили банду наркоторговцев, действовавшую в центральных районах крупнейшего города юга Италии. Всего за решеткой оказались 19 человек, которые помимо торговли наркотиками подозреваются в вооруженных нападениях, хранении оружия и укрывательстве беглых преступников.

Наконец, на севере Италии была раскрыта банда автоугонщиков: в провинциях Милана и Павии арестованы 14 человек, на счету которых — по меньшей мере 150 угонов с сентября 2017 года. Машины преступники угоняли со стоянок торговых центров и затем разбирали на запчасти на продажу.