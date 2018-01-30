Китай разработает поезд со скоростью 600 км/ч

Китай разрабатывает прототип высокоскоростного маглева (поезда на воздушной подушке) со скоростью 600 км/ч. Разработка должна быть завершена к 2020 году. Об этом сообщили в компании CRRC Qingdao Sifang Co., план которой по созданию такого маглева был недавно утвержден.

Образец вагона маглева будет построен в течение 2018 года, а полноценный поезд будет готов к тестированию на трассе протяженностью 5 километров к 2020 году, сообщает Синьхуа.

В проекте задействованы еще 15 китайских компаний, вузов и исследовательских структур.