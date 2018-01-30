Впервые румынское правительство возглавила женщина

Парламент Румынии 29 января утвердил в должности премьер-министра страны Виорику Дэнчилэ из правящей Социал-демократической партии (СДП).

В.Дэнчилэ, которая ранее представляла СДП в Европарламенте, стала первой женщиной на посту главы румынского правительства и третьим политиком, занимающим премьерское кресло за последние 7 месяцев. Она уже заявила, что продолжит курс, который проводили ее предшественники Михай Тудосе и Сорин Гриндяну.

М.Тудосе сложил с себя полномочия премьер-министра 15 января в связи с тем, что СДП отказала ему в доверии. Он возглавлял правительство с июня 2017 года. Его предшественнику С.Гриндяну также было отказано в доверии в связи с "неэффективной работой правительства".

Одной из самых обсуждаемых тем во внутренней политике Румынии в настоящий момент является спорная правовая реформа, предполагающая ограничение полномочий прокуратуры, которая ведет дела по статьям о коррупции. Между тем В.Дэнчилэ известна как сторонница этой реформы, критикуемой не только румынской оппозицией, но и Евросоюзом.

Согласно проекту реформы, прокуратура не сможет вести расследования против чиновников, а министерство юстиции расширит контроль над деятельностью прокуроров. На прошлой неделе Еврокомиссия выразила обеспокоенность в связи с новой реформой. В Брюсселе считают, что изменения в законе только помешают борьбе против коррупции в Румынии.