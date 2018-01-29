Последнее обновление: 29.01.2018 18:00

Латвия планирует закупить шесть видов мин на 135 тысяч евро

Государственный центр оборонных военных объектов и закупок Латвии планирует приобрести шесть видов различных мин, в том числе для низколетящих вертолетов, на общую сумму 135 тысяч евро, сообщает пресс-служба министерства обороны страны, в подчинении которого находится центр.

"В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины. На это планируют потратить около 135 тысяч евро", - говорится в сообщении.

В целях безопасности не сообщается, какие виды мин сейчас имеются на вооружении у латвийской армии, добавили в пресс-службе.

Министерство обороны Латвии планирует с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 миллионов евро.

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