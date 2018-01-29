Последнее обновление: 29.01.2018 18:00

В Польше планируют разработать новую стратегию нацбезопасности

Новую стратегию национальной безопасности разработают в Польше, говорится в совместном заявлении министерства национальной обороны и Бюро национальной безопасности страны.

В понедельник в Варшаве состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды с руководством военного ведомства страны.

"Было принято решение о начале работы над новой стратегией национальной безопасности Польши при сотрудничестве президента и правительства", - говорится в сообщении.

Также в ходе встречи было решено в ближайшее время предпринять меры, направленные на "совершенствование кадровой политики в Войске Польском".

"Подробности этой деятельности будут постоянно сообщаться общественности", - отмечается в заявлении.

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