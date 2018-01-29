Последнее обновление: 29.01.2018 15:54

Белусь улучшила позицию в классификации страновых кредитных рисков ОЭСР

Беларусь в обновленной классификации страновых кредитных рисков, которую опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), улучшила свою позицию и перешла в шестую группу.

Как сообщает Минфин, позиция республики в классификации улучшилась впервые с 1999 года - на протяжении 19 лет с момента первой оценки Беларусь неизменно была представлена в группе стран с самым высоким, седьмым, уровнем кредитного риска.

"Перевод в шестую группу по классификации ОЭСР позволит Беларуси сократить размеры страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемым иностранными банками белорусским предприятиям-импортерам, что, в свою очередь, снизит для них стоимость кредитных ресурсов", - говорится в сообщении Минфина.

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