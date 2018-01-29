Ирак намерен построить НПЗ совместно с Китаем, в планах - еще 3 завода

Второй по величине производитель нефти в Организации стран-нефтеэкспортеров ОПЕК, Ирак, планирует объединить усилия с двумя китайскими компаниями в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в порту Фао в Персидском заливе, следует из сообщения министерства нефти страны.

В состав комплекса также войдет нефтехимический завод, а мощность НПЗ составит 300 тысяч баррелей в сутки

Кроме того, Багдад находится в поиске инвесторов для строительства еще трех заводов. Один из них, как предполагается, будет построен в Насирии на юге Ирака, а второй – в провинции Анбар; мощность переработки обоих составит 150 тысяч баррелей в сутки.

Строительство третьего НПЗ мощностью 100.000 баррелей в сутки планируется в городе Эль-Кайяра вблизи Мосула.

В 2014 году ультраджихадисты “Исламского государства” взяли под контроль крупнейший НПЗ Ирака в городе Байджи. Багдад отвоевал завод годом позже, но его техническое состояние плачевно.

Глава профильного ведомства Джаббар аль-Лаиби сообщил в понедельник, что работы по восстановлению НПЗ в Байджи начались. Первая установка переработки мощностью 70 тысяч баррелей в сутки будет перезапущена в течение шести-девяти месяцев, а позже будет введена в эксплуатацию вторая установка, мощность которой также равна 70 тысячам баррелям в сутки.

В настоящий момент основные нефтеперерабатывающие мощности республики сконцентрированы на НПЗ Doura и Shuaiba.

В начале января аль-Лаиби говорил, что добыча нефти в Ираке приблизилась к отметке 5 миллионов баррелей в сутки.