Россияне поддержали отделение от глобального интернета

Большинство россиян поддерживают идею создать для России отдельный интернет, который не зависел бы от глобальной сети. К такому выводу пришел ВЦИОМ, опросив 2 тысячи граждан РФ в январе.

По его данным, 58% населения с одобрением воспринимают планы российских властей по созданию независимого интернета вместе со странами БРИКС (Бразилия, Индия. Китай, ЮАР). Еще 23% считают, что оптимальным вариантом был бы полностью изолированный от внешнего мира интернет, существующий лишь в границах самой России.

Каждый четвертый из поддержавших эту идею "затруднился ответить" о причинах своего решения. Среди тех, у кого объяснения есть, большинство (49%) сослались на то, что отдельный интернет "повысит уровень безопасности" в стране и станет "лучшей защитой от международных хакеров".

12% заявили, что таким образом можно уменьшить количество пропаганды Запада, 4% считают, что в отдельном интернете будет меньше порнографии.

Чем меньше населенный пункт - тем выше поддержка цифровой изоляции, выяснил ВЦИОМ: если в Москве и Санкт-Петербурге БРИКС-интернет поддержали 48% населения, то в городах с населением до 100 тысяч человек - уже 59%, а в селах - 61%.

При этом осознание ценности интернета как мирового информационного пространства постепенно сходит на нет: если в 2000-м году 64% населения считали его развитие однозначно полезным, то теперь таких осталось меньше половины (46%).

Как напоминаетfinanz.ru , поручение избавить интернет-пространство от доминирования США выступил президент РФ Владимир Путин после совещания с членами Совета безопасности в октябре.

Согласно поручению Путина, с которым ознакомился РБК, Минкомсвязь совместно с министерством иностранных дел должны попытаться договориться со странами БРИКС о том, чтобы создать собственную систему корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы "дублировала" уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от "целевых воздействий".

DNS (Domain Name System) - это распределенная система хранения данных, от которой зависит работа Всемирной сети интернет, так как в ней содержатся все доменные имена и соответствующие им IP-адреса. После того как пользователь вводит в своем браузере название сайта, DNS позволяет компьютеру понять, на каком IP-адресе находится нужный ресурс, и отправить туда запрос. Вся система находится в ведении международной некоммерческой организации ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами), которая была создана в 1998 году при участии правительства США.

По сути поручение Путина "эквивалентно созданию альтернативного интернета, независимого от существующего", сказал РБК представитель компании "Технический центр Интернет" (ТЦИ), которая поддерживает DNS-инфраструктуру Рунета: система доменных имен интернета "иерархическая, и корень у нее может быть только один". "В рамках существующего интернета независимости достигнуть нельзя, все равно информация по корневым серверам будет расходиться из одной точки - IANA", - добавил он.