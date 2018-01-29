Япония хочет проверить криптобиржи после кражи криптовалюты на сумму $530 млн

Японский финансовый регулятор в понедельник сообщил, что проверит все криптобиржи, и поручил Coincheck наладить работу после того, как хакеры похитили с биржи цифровую валюту на сумму $530 миллионов, что стало одним из самых масштабных ограблений на рынке криптовалют.

Инцидент подчеркнул уязвимость торговли активом, пути регулирования которой сейчас стремятся найти в разных странах, и более глобальные риски для Японии, пытающейся стимулировать рост экономики за счет финансово-технологического сектора.

Агентство финансовых услуг (FSA) сообщило в понедельник, что распорядилось улучшить операции зарегистрированной в Токио Coincheck, которая в пятницу приостановила торговлю всеми криптовалютами, кроме биткоина, после того как хакеры похитили NEM, одну из наиболее популярных в мире криптовалют, на сумму 58 миллиардов иен ($534 миллиона).

Coincheck сообщила в воскресенье, что вернет около 90 процентов за счет собственных средств, однако еще не решила, как и когда сможет это сделать.

FSA сообщила, что поручила Coincheck представить отчет об инциденте и разработать меры, чтобы избежать его повторения, к 13 февраля. Представитель регулятора сообщил, что в случае необходимости FSA проведет инспекцию в местах расположения других бирж.

Регулятор сообщил, что еще не проверил наличие у Coincheck достаточных средств для возмещения украденной суммы.

Япония обязала операторов криптобирж проходить госрегистрацию лишь в апреле 2017 года, позволив уже существующим операторам, таким как Coincheck, продолжать операции до формальной регистрации.

FSA зарегистрировала уже 16 криптобирж. Еще около 16 продолжают работу, ожидая официального одобрения.

Стоимость NEM снизилась до $0,78 с $1,01 в пятницу, а в понедельник восстановилась примерно до $0,97, показали данные CoinMarketCap.

Базирующаяся в Сингапуре NEM Foundation сообщила о том, что у нее есть система отслеживания блокчейн-платформы NEM и “полное представление” о количестве потерянной Coincheck криптовалюты. Организация также сообщила, что хакеры не перенесли украденные средства на другие биржи или личные счета, но у нее нет способа вернуть их владельцам.