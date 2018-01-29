Данные о военных базах США стали доступны благодаря фитнес-трекерам

Интерактивная карта, которая «подсвечивает» маршруты людей, использующих фитнес-гаджеты, такие как Fitbit и Jawbone, раскрывает «высокочувствительную информацию о локации и деятельности американских военных баз».

Как пишет The Washington Post, речь идет о карте ​The Global Heat Map, созданной компанией Strava, работающей с GPS. Для создания карты компания использовала спутниковые данные о местонахождении и передвижениях пользователей фитнес-трекеров за два года: с 2015 по 2017-й. На карте подсвечиваются четыре типа активности: поездки на велосипедах, бег, водные и зимние виды физической активности.

Strava утверждает, что у нее 27 млн пользователей по всему миру. Среди них — пользователи популярных фитнес-гаджетов Fitbit и Jawbone, а также подписчики собственного приложения компании.

«В зонах военных действий и пустынях в таких странах, как Ирак и Сирия, карта почти полностью темная — за исключением небольших мест активности. Приближение к таким зонам показывает, что это американские военные базы», — отмечает Washington Post. Представитель Центрального командования США полковник ВВС Джон Томас сообщил, что военные изучают возможные последствия, которые принесет раскрытие таких данных.

Пентагон продвигал использование фитнес-трекеров Fitbit: в 2013 году ведомство закупило военнослужащим 2,5 тыс. трекеров в рамках кампании по борьбе с ожирением.

​The Global Heat Map была опубликована в ноябре 2017 года, но внимание общественности к ней было привлечено в январе. Первым то, что американские базы на Ближнем Востоке «подсвечены, как рождественская елка», заметил австралийский студент Натан Русер, изучающий международную безопасность.

Фактически на карту нанесены все маршруты людей, использовавших фитнес-гаджеты в районе американских военных объектов, благодаря чему на карте можно увидеть, например, детальную карту американской базы в Кандагаре в Афганистане. Журналист издания Daily Beast Адам Раунсли заметил значительное число проявлений физической активности рядом с предполагаемой базой ЦРУ в Могадишо. Журналист New Yorker обнаружил месторасположение базы Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке.