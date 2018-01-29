Российская таможня начала отслеживать дорогие покупки россиян за рубежом

Таможенники стали оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и прямо в аэропортах задерживать покупателей, не пожелавших декларировать товары на сумму больше 10 тысяч евро.

Осматривая багаж конкретных пассажиров, сотрудники таможни знают, что именно надо искать, и как дорого обошлись состоятельному покупателю те или иные дорогостоящие покупки, рассказал "Ведомостям" юрист консалтинговой компании. Не спасает богатых путешественников и привычное снятие с купленных часов и украшений всех бирок.

С проблемами уже столкнулись многие клиенты бизнес-джетов, а среди попавшихся есть и крупные бизнесмены, и госслужащие, уверяет сотрудник авиакомпании, занимающейся частными перевозками. По словам федерального чиновника, всего было начато более 40 экспертиз таких товаров на сумму около 200 млн рублей.

Таможенники получают информацию о дорогих покупках через систему tax free и от зарубежных правоохранителей. Оба этих канала полностью заработали в ноябре - декабре, знает сотрудник правоохранительных органов. Доступ к информации об оформленных за границей tax free есть у налоговиков, а через их базу - и у таможенников, объясняет старший юрист "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Алексей Карчемов. Обмен информацией происходит довольно оперативно, поэтому после проставления иностранной таможней штампа о возврате НДС данные о человеке, его покупке и рейсе попадают и к российской таможне.

Многие покупатели хотят вернуть tax free при дорогой покупке, однако желающих заплатить пошлину в России куда меньше, отмечает один из консультантов. Некоторые состоятельные путешественники оценивают, что выгоднее - вернуть НДС или не платить пошлину, поскольку, например, в Великобритании ставка НДС составляет 20%, Италии - 22%, Германии - 19%.

Что касается обмена информацией между правоохранителями, то он используется при дорогих покупках и не зависит от получения tax free. Во многих странах, если человек приобретает дорогую вещь, информация о нем и товаре попадает к местным правоохранителям, которые проверяют, не отмывает ли человек нелегальные доходы. Если покупатель иностранец, то информация о покупке может уйти и за границу, в том числе в Россию, рассказал источник в правоохранительных органах.

В ФТС подтвердили информацию о том, что обмен информацией налажен, и взаимодействие происходит по 296 международным договорам и меморандумам о таможенном сотрудничестве. В результате число выявленных нарушений растет, и больше всего их в "Шереметьево". Так, с декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов.

В Россию без пошлины можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%. В противном случае нерадивому покупателю грозит штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность.